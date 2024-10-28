Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.v.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi İslam dininde önemli bir ibadettir. Kaza namazı, Müslümanların eksiklerini tamamlamalarına ve Allah'a yaklaşmalarına vesile olur. Peki kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? İşte Diyanetin yanıtı...
Vaktinde kılınamayan namazlar, kaza yapılması gereken ibadetler arasındadır. Kaza namazı, belirli bir vakitte kılınması gereken bir namazın geçerli bir sebep olmaksızın veya unutularak vaktinde kılınmaması durumunda, daha sonra uygun bir zamanda o namazın kılınmasıdır. Kaza namazı, farz namazları için geçerlidir ve sünnet namazları için kaza sözü söz konusu değildir.
Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?
Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
- "İmamla aynı vaktin namazını kılıyor olmak kaydı ile kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 377; Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 39). Nitekim Hendek savaşının zor şartları altında Resûlullah (s.a.s.), dört vakit namazı kılmaya fırsat bulamamış; bilahare şartlar uygun hâle gelince de bu namazları ashabına cemaatle kıldırmıştır.
- Abdullah b. Mesud’un olayla ilgili rivayeti şöyledir:"Müşrikler, Hendek Savaşı’nda Resûlullah’ı namaz kılmaktan alıkoydular. Nihayet, gecenin bir kısmı geçtikten sonra Bilâl ezan okudu ve kâmet getirdi; Hz. Peygamber öğle namazını kıldırdı, sonra Bilâl kamet getirdi, ikindiyi kıldırdı; sonra Bilâl kâmet getirdi, akşam namazını kıldırdı; sonra Bilâl yine kâmet getirdi, yatsı namazını kıldırdı."(Tirmizî, Salât, 20; Nesâî, Mevâkît, 55; Tecrîd Tercemesi, II, 535)"
Kazaya kalan namaz, yeni vakit girdiğinde, o vaktin namazından önce kılınabilir mi?
Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar varsa ve bunların sayısı altıyı bulmamışsa, yani kişi "sahib-i tertip" ise bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını kılmalıdır. Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise yani kişi "sahib-i tertip" değilse, kaza namazını vakit namazından önce ya da sonra kılabilir (Haddâd, el-Cevhera, 1/67; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/64-65).