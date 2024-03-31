"Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlar yerel seçimler için oylarını kullanacak. Sayımlarda AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah, Zafer Partisi, Saadet, Memleket Partisi ve Deva Partisi’nin oy oranları anbean takip edilecek. Peki Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri...

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK AÇIKLADIKİMLER OY KULLANAMAZ? YSK AÇIKLADI

Seçimlerde oy kullanamayan vatandaşlar şu şekildedir:





Kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar,





Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),





Askeri öğrenciler,





Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.





31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilmektedir.



