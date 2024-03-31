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Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri...

"Kimler oy kullanamaz?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre Mahalli İdareler Seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri...

15:14 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Oy kullanma şartları
Oy kullanma şartları

"Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlar yerel seçimler için oylarını kullanacak. Sayımlarda AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah, Zafer Partisi, Saadet, Memleket Partisi ve Deva Partisi’nin oy oranları anbean takip edilecek. Peki Kimler oy kullanamaz? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri...

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK AÇIKLADIKİMLER OY KULLANAMAZ? YSK AÇIKLADI

Seçimlerde oy kullanamayan vatandaşlar şu şekildedir:


Kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar,


Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),


Askeri öğrenciler,


Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.


31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilmektedir.


YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi ise bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Yayımlanan verilere göre seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

#31 Mart Yerel Seçimler
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Van Seçim Sonuçları 2024 - Van Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Van Oy Oranları Sonuçları