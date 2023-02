On beş yaşını tamamlamış olan herkesin kimlik kartında biyometrik fotoğraf bulunması zorunludur. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu değildir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 6. Maddesi; “Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.” hükmündedir. Bu doğrultuda, on beş yaşını tamamlamamış vatandaşlarımızın kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için “fotoğraflı kimlik kartı” almaları gerekmektedir.