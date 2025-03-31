KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NİSAN: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ev ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren Nisan 2025 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. 3 Nisan’da duyurulacak verilerle birlikte, iş yerleri için uygulanacak yasal kira zam oranı netleşecek. Konut kiralarında uygulanan %25’lik tavan zam sınırının devam edip etmeyeceği de merak konusu olurken, iş yerlerinde ise 12 aylık ortalama enflasyon üzerinden yeni kira artış oranı belirlenecek. Şubat ayında %53,83 olarak açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının mart ayı verileriyle nasıl şekilleneceği kiracılar ve mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ev ve iş yerlerinde uygulanacak zam oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanırken, konut kiralarında %25’lik tavan sınırının devam edip etmeyeceği de merak konusu.
NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranı da 3 Nisan tarihinde netlik kazanacak.
MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?
Mart ayı kira artış oranı henüz belli olud. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 53,83 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.