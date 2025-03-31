KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NİSAN: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ev ve iş yerlerinde uygulanacak zam oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanırken, konut kiralarında %25’lik tavan sınırının devam edip etmeyeceği de merak konusu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranı da 3 Nisan tarihinde netlik kazanacak.

MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 53,83 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.