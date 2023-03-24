Diyanet tarafından 2023 Kırklareli Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. Kırklareli sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için Kırklareli imsakiye verileri içerisinde yer alıyor.

KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Kırklareli imsak, sahur ve iftar vakti 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2023 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak.

SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).







