Kırşehir'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kırşehir akşam ezanı, akşam namazı ve Kırşehir namaz vakitleri haberimizde.

Kırşehir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kırşehir imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kırşehir namaz vakitleri ve Kırşehir imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kırşehir'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Kırşehir'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:53'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kırşehir'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kırşehir'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:09'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Kırşehir'in Tarihi

Kırşehir, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Persler, Romalılar ve Selçuklular gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde de önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur.

Kırşehir'in Coğrafi Konumu

Kırşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara, Nevşehir, Aksaray ve Kırıkkale gibi illerle komşudur. Kuzey Anadolu Dağları'nın güney eteklerinde bulunan Kırşehir, tarım ve hayvancılık için uygun bir coğrafyaya sahiptir.

Kırşehir'in Nüfusu

Kırşehir, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 250 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kırşehir'in Posta Kodu

Kırşehir'in posta kodu 40XXX'dir. Kırşehir'in farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







