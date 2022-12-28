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Masterchef kış kabağı dolması tarifi

Su kabağı dolması, diğer adıyla ise kış kabağı dolması tarifi lezet severlerin gündeminde. Şölen yemeği olarak bilinen kış kabağı dolması yapılış olarak farklı çeşitlerde olabiliyor. Mardin'de yapılan su kabağı tarifi dün akşam Masterchef Türkiye yarışmasında yapılması ile gündeme geldi. Masterchef yarışmasında Mardin usulü yapılan su kabağı dolması tarifi merak kazandı. Peki, su kabağı dolması tarifi nasıl yapılır? Mardin usulü su kabağı ile hazırlanan kış kabağı dolması tarifinin detayları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kış Kabağı Dolması Tarifi: Masterchef Mardin su kabağı dolması nasıl yapılır, su kabağı malzemeleri neler?
Kış kabağı dolması tarifi

Masterchef Türkiye'de dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Mardin yöresinde yapılan kış kabağı dolması yapıldı. Kış kabağı dolmasında su kabağı kullanıldı. Kış kabağı dolması tarifi izleyiciler tarafından merak kazandı. Peki, su kabağı ile yapılan kış kabağı dolması tarifi nasıl yapılır? İşte tarifi...

KIŞ KABAĞI DOLMASI TARİFİ

4-5 kg'lık su kabağı

3-4 çorba kaşığı tereyağı

İç harç için:

1 çay bardağı sıvıyağ

Bir buçuk kg pirinç

3 su bardağı sıcak su

Yarım kg kuşbaşı kuzu eti

400 gram badem

1 demet maydanoz

1'er çay kaşığı yenibahar ve reyhan

Tuz, karabiber

Salçalı sos için:

2 çorba kaşığı salça

Yarım litre su

Karabiber

KIŞ KABAĞI DOLMASI YAPILIŞI

Balkabağının kabuklarını soyun ve tepesinden kapak kesip, içini oyun. Büyükçe bir tencerenin içine tereyağı koyup eritin ve balkabağını çevire çevire her tarafını kızartın. Ayrı bir tencereye aldığınız sıvıyağda yıkanmış ve süzülmüş pirinci hafif kavurun. Sıcak suyu katın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tencerede eti kendi suyunda kavurun ve pişen pirincin üzerine boşaltın. Bademi tavada rengi dönene kadar kavurun ve etin üzerine serpin. En üste kıyılmış maydanoz, yenibahar, reyhan, tuz ve karabiber serpip, karıştırın. Kabağın içini bu harçla doldurun ve geniş bir tencereye koyup, üzerine kabaktan kestiğiniz kendi kapağını kapatın. Sos için salça, su ve karabiberi bir tavada kaynatıp, dolmayı koyduğunuz tencereye boşaltın. Kısık ateşte 1 saat pişirin.

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