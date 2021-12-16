Köksal Ünlü istifa mı etti? Köksal Ünlü neden istifa etti?

Galatasaray yönetiminde bir istifa daha gerçekleşti. 15 Aralık günü sarı kırmızılıların başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa edeceği ifade edilirken, bir isim daha yönetimden ayrıldı.

Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Aralık Cuma günü basın toplantısı yapacağını ifade etmişti. Bu basın toplantısında Rezan Epözdemir'in istifasının gerekçelerinin açıklanacağı belirtiliyordu. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü de, istifa etti.

KÖKSAL ÜNLÜ İSTİFA AÇIKLAMASI

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

Köksal Ünlü, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

REKLAM

KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR?

Köksal Ünlü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.