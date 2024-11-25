Kombi bakımı ve petek havası alma işlemleri, ısınma sisteminizin verimli çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Düzenli bakım sayesinde, kombi arızalarını önleyebilir ve faturalarınızı düşürebilirsiniz. Kombi bakımı nasıl yapılır ve petek havası nasıl alınır gibi sorularınız için, uzman bir teknisyenden destek almanız önerilir.

Kombi bakımı nasıl yapılmalı?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kombinizin, sorunsuz çalışması için düzenli bakım yaptırmanız büyük önem taşır. Kombi bakımı, uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Kendi başınıza yapacağınız müdahaleler, kombinize zarar verebilir. Petek havası alma işlemi ise daha basittir. Peteklerin üst kısmında bulunan hava tahliye vanasını kullanarak, petek içindeki havayı dışarı atabilirsiniz.

Kombi bakımı; kombi gövdesinde, sistemi çalıştıran mekanik parçalarda, borularda ve peteklerde herhangi bir teknik sorun olup olmadığının kontrol edilmesi işlemini kapsıyor. Kombi bakımında basınç seviyesinin ve elektrik aksamının kontrol edilmesi için çeşitli cihazlar kullanılıyor. Bu sebeple bakım işlemlerinin yetkili servis çalışanları tarafından yapılması büyük önem taşıyor.

Kombi havası nasıl alınır?

Kombi bakımını düzenli olarak yaptırmak, cihazın verimli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Kombi bakımı için öncelikle cihazın su basıncı kontrol edilmeli, filtreleri temizlenmeli ve gerekirse uzman bir teknisyenden destek alınmalıdır. Petek havasını almak için ise kombiyi kapatıp peteğin yan tarafındaki purjör vanasını açarak bir süre hava çıkışı beklenir. Su gelmeye başladığında vana kapatılır ve işlem tamamlanır. Bu yöntemle hem ısınma performansı artar hem de enerji tasarrufu sağlanır.

Kombi hava yaparsa eşanjör havası nasıl alınır?

Kombi hava yaparsa eşanjör üzerinden havanın nasıl alınacağı merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Bu durum genelde kombiler üzerinde bulunan purjörler sayesinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. O yapılar periyodik olarak kombi içerisinde bulunan havanın belli zaman aralıklarında alınmasına yardımcı olmaktadır. Tabii bu durum gerçekleşmediğinde ve purjörler yardımcı olmadığı zamanlarda, kombi hava yaptığında eşanjör havasının alınması bireysel çözümler üzerinden gerçekleşmelidir.

Bu bağlamda peteğin üst kısmında bulunan purjör vanası saat diliminin tersi yönünde çevrilmelidir. Bu yapılırken aynı zamanda sıcak suyun gelmesi beklenir. Peteklerden sıcak su gelmeye başladığı andan itibaren, artık havanın tamamen boşaltıldığı anlaşılır. Daha sonra purjör vanası yeniden takılır. Tabii bu destek aynı zamanda uzman teknik servis bünyesinde de yapılabilir ve yardım elde edilebilir.

Kombi açıkken havası alınır mı?

Kombi kapalıyken peteklerin havasını almak, işlemi daha rahat ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Ancak, kombiniz açıkken de petek havasını almak mümkündür. Bu durumda dikkat etmeniz gereken en önemli şey, bir kişinin kombinin başında durması gerektiğidir.

Kombi bakım fiyatları ne kadar?