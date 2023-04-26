Konyaspor Trabzonspor
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas oyunu ve dar alanda taktik çalışma üzerine yoğunlaşıldı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. Çalışma 4’e 2 dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma 29 Nsan
Cumartes günü saat 16:00’da başlayacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?
Konyaspor - Trabzonspor maçı Konya Büyükşehr Stadyumu’nda
oynanacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lg’de görev
alacak hakemler djtal atama yöntem le belrleyecek.
MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor- Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba (yarın) 16.00 itibarıyla satışa sunulacak. Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak olan karşılaşma Konya ev sahipliğinde oynanacak fakat misafir taraftar kabul ediliyor.
İşte bilet fiyatları:
Trabzonspor maçı biletleri şöyle:
KATEGORİLER TRİBÜN BLOK KONYASPOR-TRABZONSPOR
1. KATEGORİ VIP A-C 325 ₺
2. KATEGORİ BATI ALT D 225 ₺
3. KATEGORİ BATI ALT C-E 210 ₺
4. KATEGORİ BATI ALT B-F 195 ₺
5. KATEGORİ BATI ALT A-G 180 ₺