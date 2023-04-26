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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Konyaspor -Trabzonspor maçının detayları belli oldu. Konyaspor -Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

16:09 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Konyaspor Trabzonspor

Konyaspor Trabzonspor

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas oyunu ve dar alanda taktik çalışma üzerine yoğunlaşıldı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. Çalışma 4’e 2 dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma 29 Nsan

Cumartes günü saat 16:00’da başlayacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?

Konyaspor - Trabzonspor maçı Konya Büyükşehr Stadyumu’nda

oynanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lg’de görev

alacak hakemler djtal atama yöntem le belrleyecek.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor- Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba (yarın) 16.00 itibarıyla satışa sunulacak. Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak olan karşılaşma Konya ev sahipliğinde oynanacak fakat misafir taraftar kabul ediliyor.

İşte bilet fiyatları:

Trabzonspor maçı biletleri şöyle:

KATEGORİLER TRİBÜN BLOK KONYASPOR-TRABZONSPOR

1. KATEGORİ VIP A-C 325 ₺

2. KATEGORİ BATI ALT D 225 ₺

3. KATEGORİ BATI ALT C-E 210 ₺

4. KATEGORİ BATI ALT B-F 195 ₺

5. KATEGORİ BATI ALT A-G 180 ₺



#konyaspor
#trabzonspor
#süper lig
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