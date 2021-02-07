Koronavirüs 130 ülke aşıya ulaşamıyor 2 buçuk milyar kişiye tek doz dahi yapılmadı
DÜNYA

​130 ülke aşıya ulaşamıyor: 2 buçuk milyar kişiye tek doz dahi yapılmadı

130 ülke aşıya ulaşamıyor: 2 buçuk milyar kişiye tek doz dahi yapılmadı

Dünya Sağlık Örgütü 2,5 milyar nüfusu bulan 130 ülkede, henüz tek bir doz dahi koronavirüs aşısı uygulanmadığını açıkladı. Aşıların dörtte üçü de en zengin 10 ülkede yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekti. Aşıların dörtte üçünün en zengin 10 ülkede gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, 130 ülkeye henüz aşı gitmediğini söyledi.

ÇOĞU ZENGİN ÜLKELERE

  • -Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarında yaşanan adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekti. Aşıların dörtte üçünün sadece küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 60’ını elinde bulunduran 10 ülkede gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

EŞ ZAMANLI MÜCADELE

-Ghebreyesus, “Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı” diye konuştu. DSÖ Direktörü, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekerek, “2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz uygulanmadı” ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

‘BAŞA DÖNEBİLİRİZ’

  • -Ghebreyesus, “Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz” uyarısında bulundu. Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021’in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti. COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3’ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.
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