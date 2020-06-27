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Koronavirüs ABDde yaşayan Türk doktordan kritik koronavirüs uyarısı İkinci dalga ihtimalini endişe ile izliyoruz
DÜNYA

ABD'de yaşayan Türk doktordan kritik koronavirüs uyarısı: İkinci dalga ihtimalini endişe ile izliyoruz

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de koronavirüs vakası 2,5 milyounu aşarken, ülkedeki toplam can kaybı ise 125 bini geçti. New York’ta yaşayan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen Türk doktor Akten, ABD'deki protestoların salgın vakalarına olan etkisinin temmuz ortasında görüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Türk doktor Sine Aras Akten.
Türk doktor Sine Aras Akten.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin New York kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen Türk doktor Sine Aras Akten kritik açıklamalarda bulundu.

  • Akten, ABD'deki Mayıs ayında gerçekleşen siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoların salgın vakalarına olan etkisinin temmuz ortasında görüleceğini söyledi.

BAZI EYALETLER HENÜZ BİRİNCİ DALGADA

New York Brooklyn Hastanesi'nde görevli Türk doktor bu süreçte en yakın arkadaşının intihar ettiğini ve ABD’de yetişmiş sağlık çalışanı sıkıntısı çekildiğini belirtti.

  • ABD'de ikinci dalgadan endişelendiklerini ifade eden Akten, “Koronavirüsün gelişimi ve ikinci dalga ihtimalini endişe ile izliyoruz. Yakın zamanda George Floyd ile gelişen protestolar yeni bir toplumsal harekete neden oldu. Henüz birinci dalga bitmemişken meydana gelen bu protestolar, ikinci dalganın daha hızlı gelmesine neden olacak. Bizdeki hasta ve ölüm sayıları düşerken Florida gibi Alabama gibi güney eyaletlerde günlük vaka sayıları 4 bini aştı. Bu eyaletler henüz birinci dalgayı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

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“PROTESTOLARIN ETKİSİ TEMMUZ ORTASINDA GÖRÜLECEK”

New York'taki hastanede koronavirüs tedavisinde görev alan Dr Akten, hastanede yaşadıklarını
şu sözlerle anlattı:

  • “Salgının kuzeyden güneye doğru gittiğini söylemek mümkün ancak aynı zamanda yaşanan protestolar maalesef daha çok insanın efekte olmasına sebep oluyor. Test merkezlerinin ve test sayılarının artması ikinci dalgayı daha yumuşak atlatacağımızı düşündürse de protestoların etkisini temmuz ortası itibariyle göreceğiz Her eyaletin farklı bir sağlık sistemi var ve farklı süreçler yaşanıyor.”

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İKİNCİ DALGANIN KUVVETİ NASIL OLACAK?

Hastanede koronavirüs tedavisinde gecesini gündüzüne katan Türk doktor, “Sağlık platformları bu süreçte değişti. Dijital ya da tele sağlığa geçiş olduğu için hastanelerin yoğunluğu ve yükü düştü. İkinci dalgada sadece çok hasta olanların hastaneye gideceğini diğer hastaların takibinin telefonla, video konferansla yapılacağını düşününce ikinci salgın daha hazırlıklı bir döneme denk gelecek” dedi.

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“YIL SONU AŞININ BULUNMASI MUHTEMEL"

Dr. Sine Aras Akten koronavirüs aşısının geliştirilmesine ilişkin aşı çalışamaları hakkında ise şu sözlerle yer verdi:

“Sağlık reformlarıyla düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip kesimin sağlık sistemine daha kolay erişebilmesi için fonlar oluşturuldu. İlk dalgayla birlikte risk oluşturan grubun tespiti yapıldığı için bu konuda önlemler artırılacaktır. Bakımevlerinde özel bir sistemin geliştirilmesi önemli. Birinci dalgada 130 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Hedef, aşının geliştirilmesi ve güvenli bir şekilde üretime geçilmesi. Yıl sonuna doğru aşının bulunması muhtemel”

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“DSÖ İLE TRUMP ARASINDA MÜTHİŞ BİR GERGİNLİK VAR”

Dr. Akten, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Başkanı Donald Trump ile arasının gergin olduğunu ifade etti. “Kasım ayındaki ABD seçimleriyle birlikte siyasi kadronun değişimi bazı gerilemelere sebep olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’yle (DSÖ) ABD Başkanı Donald Trump arasında müthiş bir gerginlik var" diyen Dr. Akten şunları kaydetti:

İlişkilerin tekrardan düzelmesi önemli. DSÖ, ABD’den yüzde 15 oranında fon desteği alıyordu ancak şu an bu durduruldu. Tam da böyle bir zamanda ihtiyacı olan maddi desteği alamaması pek çok çalışmanın yavaşlamasına sebep olacak. Önümüzdeki iki üç ay oldukça önemli. Hem aşı çalışmaları hem kasım ayı seçimleri salgının gidişatında önemli rol oynayacak. Salgının ülke genelinde kontrol alınması gibi bir durum henüz söz konusu değil. Bu yüzden salgının ciddiye alınması ve vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma dahil tüm kurallara uyması şart”

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KORONAVİRÜS YAKALANDI, ATLATTI

Ben de koronavirüse yakalandım ve atlattım. Ailemden uzakta izole bir şekilde yaşadım" diyen Dr. Akten yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

  • "Ancak bu dönemde gerek doktor, hemşire gerekse hasta bakıcılar toplamda 10 bine yakın sağlık çalışanı virüse yakalandı. Yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Yetişmiş elemanların, sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği böyle bir süreçte hayatını kaybetmesi çok daha üzücü oldu bizler için. Yalnızca kayıplar değil sağlık çalışanları ayrıca psikolojik yorgunluklarla da baş etmek zorunda kaldı. Bu dönemde en yakın arkadaşımı intihar sebebiyle kaybettim. Bu yüzden ikinci bir dalga esnasında sağlık çalışanlarının psikolojik olarak hazır olmayabileceğini düşünüyorum. Umudumuz tedavi, aşılama ve ilaçların geliştirilmesi. 2021 itibariyle aşının geliştirilmesiyle salgın önemli ölçüde kontrol altına alınabilecektir. Sağlık sistemleri değişime ihtiyaç duyuyor. Bu salgın dünya ülkelerinin birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Küresel bir köy olduğumuz apaçık ortada. Dünyanın bir ucunda yaşanan olay hemen sizi etkileyebiliyor. Politikaların toplum sağlığını direkt etkilediği şu dönemde bilim her zaman kazanmalı. Çözümler toplum yararına yapılmalı”

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