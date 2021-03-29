Koronavirüs Afrika Birliği Johnson & Johnsonla 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı
DÜNYA

Afrika Birliği Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı

Afrika Birliği, ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz koronavirüs aşısının tedariki için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Aşıların 2021'in üçüncü çeyreğinden itibaren Afrika ülkelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Afrika Birliği Johnson & Johnsonla 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı
Arşiv

Afrika Birliği, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedariki için anlaşma imzaladı. Tek dozluk aşıların çoğu şirketin Güney Afrika'daki tesisinde üretilecek.

  • Üye ülkelerin çoğunun ön siparişlerini verdiği aşı, nakit ya da Afreximbank kredisiyle alınabilecek. Aşıların 2021'in üçüncü çeyreğinden itibaren Afrika ülkelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşma aynı zamanda talep edilmesi halinde 180 milyon doz aşının daha üretilmesini içeriyor.

Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısı daha önce ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nce onaylanmıştı. Afrika Birliği, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Burundi koronavirüs aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu
KORONAVİRÜS
Burundi koronavirüs aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu
Abone Ol Google News
8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

​Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde yeni isimleri açıkladı.
Çanakkalede ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.
İletişim Başkanlığı Cumhuriyet gazetesinin başkanlık haberini yalanladı: İbretlik bir habere daha imza attılar

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Erdoğan ​1. Su Şurası Lansmanı programında duyurdu.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.