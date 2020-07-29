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Koronavirüs Alman basını Türkiyenin turizmdeki koronavirüs önlemlerine övgü yağdırdı
DÜNYA

Alman basını Türkiye'nin turizmdeki koronavirüs önlemlerine övgü yağdırdı

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyonelinin "İzmir-Kuşadası" ziyaretinin yansımaları, ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell'de yer aldı. Dergi, okuyucularına, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemleri "şaşırtıcı derecede iyi" şeklinde duyurdu. Türkiye gezisindeki izlenimlerin ayrıntılı anlatıldığı haberde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sektördeki "tek tip hijyen tedbirlerini" kararlılıkla uyguladığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Alman turizm dergisi "Touristik Aktuell", Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı önlemlerden övgüyle bahsetti.

  • Derginin şef redaktörü Matthias Gürtler imzalı haber, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliğinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'nin sonuçlarını konu aldı.

Türkiye'de "safe tourism" kapsamında sertifikalandırılan tatil olanaklarının anlatıldığı haberde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın, "Misafirlerimize güvenli konaklama ve ziyaret imkanı sunmak istiyoruz." sözlerine dikkat çekildi.

Haberde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sektördeki "tek tip hijyen tedbirlerini" kararlılıkla uyguladığı da vurgulandı.

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"En iyisi Türkiye'ye olan gezimdi"

Hijyen önlemlerinin çok iyi uygulandığı anlatılan yazıda, "Gezinin ardından 35 seyahat satıcısı aynı fikirdeydi. Türklerin koronavirüse karşı böyle geniş ve tutarlı önlemleri alması şaşırtıcıydı. Bütün bunlara, güvenlik önlemlerin arttırılmasına rağmen tatil deneyiminin hemen hemen hiç kısıtlanmaması bir başka önemli konuydu." ifadeleri yer aldı.

  • Otellerde alınan önlemler, turizm profesyonellerinin görüşleri ise şöyle özetlendi:
  • "Her otelin önünde ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspaslar var. Tüm misafirlerinin otele ilk adımında ateşleri ölçülüyor. Her yerde sosyal mesafeyi hatırlatan işaretler var. Bunlara ilave olarak, odalar dezenfekte ediliyor. Resepsiyonda maske kullanımı zorunlu. Katılımcılar, Türklerin coşkulu ev sahipliğinden çok etkilendiler. Bir katılımcı, 'Fuareventura ve Mayorka’ya geçtiğimiz haftalarda gezi yaptım, en iyisi Türkiye'ye olan gezimdi. Türkiye'ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye seyahatini çok aktif biçimde piyasaya sunacağım. Özellikle son günlerdeki deneyimlerimin ardından.' sözleriyle kendini ifade etti. Türkiye'ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar."

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CNN'in Türkiye'deki hastanelerin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdırdığı haberi dünyanın dört bir yanında çok ilginç yorumlar aldı.CNN'in haber videosuna yapılan sayısız yorumda yabancılar Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldıklarını, Türkiye'nin böyle bir sağlık sistemi olduğunu bilmediklerini ve CNN'in Türkiye'nin aleyhinde olmayan bir haber yapmasına çok şaşırdıklarını ifade ediyorlar.

Hiçbir katılımcıda Kovid-19'a rastlanmadı

Geziye katılan bir seyahat acentesi sahibinin, "Bu gezi Türk turizm endüstrisinin Kovid-19'a Alman otelleri ve restoranları kadar uyum sağladığını gösterdi." ifadelerinin kullanıldığı haberde, turizm profesyonellerinin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının yanı sıra yakın zamanda sıkılaştırılmış karantina yönetmeliğini de can sıkıcı bulduğu anlatıldı.

  • Sun Express ve diğer havayollarının müşterilerinin doğrudan havaalanlarında gerçekleştirilen ve 15 avroya mal olan bir test yaptırabileceği, sonucu e-posta yoluyla en geç Almanya'ya inişten sonra alabileceği aktarılan yazı, şöyle son buldu:
  • "Katılımcılar için iyi haber. Geziden sonra kimsede test pozitif çıkmadı. Ve hiçbirinin Almanya'ya girerken herhangi bir sorunu yoktu. Bu bağlamda, Türkiye'nin tatil elçileri ikinci turu dört gözle bekliyor. 35 seyahat satıcısı şimdi Antalya bölgesini keşfedecek."

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