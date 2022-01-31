Koronavirüs Alman hükümetinin aşı hüsranı Hedefi kaçırdığımızı çok net ifade etmemiz gerek
DÜNYA

Alman hükümetinin aşı hüsranı: Hedefi kaçırdığımızı çok net ifade etmemiz gerek

Alman hükümetinin koronavirüs salgınında öngördüğü aşı hedeflerine ulaşamayacağı belirtildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı açıklamada, 31 Ocak’a kadar nüfusun yüzde 80’ine en az ilk doz aşı uygulama hedefinin kaçırıldığını çok net bir şekilde ifade etmek gerektiğini söyledi. Hebestreit, hedefe ulaşamama sebebinin, insanların aşı olmak istememesinin yanında aşı kampanyasındaki iletişim hatasından da kaynaklanabileceğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Alman hükümetinin aşı hüsranı: Hedefi kaçırdığımızı çok net ifade etmemiz gerek
Arşiv

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı açıklamada, 31 Ocak’a kadar nüfusun yüzde 80’ine en az ilk doz aşı uygulama hedefinin kaçırıldığını çok net bir şekilde ifade etmek gerektiğini söyledi.

  • Hebestreit, bugün itibarıyla halkın 75,8’ine birinci aşı dozu uygulandığı bilgisini paylaşarak "Bu daha öncekinden daha iyi bir rakam ama yüzde 80 değil" dedi.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu geçti

AŞI KAMPANYASINDA İLETİŞİM HATASI

Hedefe ulaşamama sebebinin, insanların aşı olmak istememesinin yanında aşı kampanyasındaki iletişim hatasından da kaynaklanabileceğini ifade eden Hebestreit, Neol Bayramı öncesinde aşı kampanyasının iyi bir şekilde devam ettiğini ve bazı günlerde 1 milyon kişinin aşı olduğunu ancak Noel’den sonra aşı olma isteğinin istenilen seviyeye çıkmadığını kaydetti.

İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 145 bini aştı
KORONAVİRÜS
İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 145 bini aştı
  • Alman hükümeti, 26 Aralık'tan itibaren 31 Ocak’a kadar birinci, ikinci ve hatırlatıcı doz olmak üzere 30 milyon doz aşı yapma hedefini de yakalayamayacak. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre 26 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 17,4 milyon doz aşı yapıldı.

VAKA SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Almanya’da son 24 saatte 78 bin 318 Kovid-19 vakası tespit edildi. RKI'den yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 815 bin 533’e yükseldi.

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini geçti
KORONAVİRÜS
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini geçti
  • Aktif vaka sayısının 2 milyon 75 bin 300 olduğu ülkede, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1176,8 olarak belirlendi. Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 117 bin 786’ya çıktı.

Bilim insanları uyardı: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
KORONAVİRÜS
Bilim insanları uyardı: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir

Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.
Bu kez Balkanlardan geliyor

Bu kez
Balkanlar'dan geliyor

​Meteorolojiden bir 'kar' uyarısı daha.
Elektrik faturalarına düzenleme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

​TBMM komisyonu çarşamba günü tekrar toplanacak

​Ukrayna'da askerler sivilleri savaşa hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.