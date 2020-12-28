Alman pilot aşı karşıtlarına gökyüzünden mesaj verdi: Uçuşla dev şırınga resmi çizdi

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Konuyla ilgli yerel medyaya konuşan pilot "Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

KORONAVİRÜS Ünlü profesör koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı

Çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24’te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi.

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Kramer’in uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri koronavirüse karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi.

OYNAT 00:58 Almanya'da aşı karşıtı protestoculara sert müdahale: Polis yerden yere savurdu Almanya'nın Wuppertal şehrinde Sağlık Bakanı Jens Spahn protesto edildi. Polisin yerde bekleyen protestoculara uyguladığı şiddet dikkatlerden kaçmadı. Bakan Spahn'ın ise protestocuların yanından geçerek aracına binmesi tepki çekti. Protestocuların aşı karşıtı olduğu öğrenildi.



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