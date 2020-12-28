Koronavirüs Alman pilot aşı karşıtlarına gökyüzünden mesaj verdi Uçuşla dev şırınga resmi çizdi
DÜNYA

Alman pilot aşı karşıtlarına gökyüzünden mesaj verdi: Uçuşla dev şırınga resmi çizdi

Almanya'da Samy Kramer adlı pilot, Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamanın başladığını anımsatmak ve halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev bir şırınga çizdi.

Haber Merkezi DHA
Alman pilot, gökyüzüne uçuşla dev şırınga çizdi.
Alman pilot, gökyüzüne uçuşla dev şırınga çizdi.

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Konuyla ilgli yerel medyaya konuşan pilot "Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

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  • Çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24’te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi.

Kramer’in uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri koronavirüse karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi.

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