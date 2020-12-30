Koronavirüs Almanyada korkunç tablo Salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü
DÜNYA

Almanya'da korkunç tablo: Salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü

Almanya'da koronavirüs bilançosu korkutan boyutlara ulaştı. Salgında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

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KORONAVİRÜS
Almanya’da mutasyon kasımdan bu yana olmuş

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Kaydedilen en yüksek rakam

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı. Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

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  • Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

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