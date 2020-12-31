Koronavirüs Almanyada korona vakaları artınca kafeler test merkezlerine dönüştürüldü
DÜNYA

Almanya’da korona vakaları artınca kafeler test merkezlerine dönüştürüldü

Almanya’da laboratuvarların ve test merkezlerinin yoğunluğu karşısında yeni bir çözüm üretilerek, başkent Berlin’deki kafe ve diğer işletmeler koronavirüs test merkezine dönüştürüldü. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve Covid-19 test merkezine dönüştürülen bir kafe mevcut. 2 doktor, 2 hemşire ve 4 sağlık uzmanının görev yaptığı kafede, Dr. Aslan Çiçek yönetiminde hızlı test yapılıyor. İsteyen herkes 35 euro karşılığında hızlı Covid-19 testi yaptırabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da korona vakaları artınca kafeler test merkezlerine dönüştürüldü.
Almanya’da korona vakaları artınca kafeler test merkezlerine dönüştürüldü.

Korona virüs vakalarında ve virüs kaynaklı can kaybı sayısındaki artışın devam ettiği Almanya’da, laboratuvarların ve test merkezlerinin yoğun olması ve sonuç alma sürelerinin çok uzun olması nedeniyle ilginç bir uygulamaya imza atıldı. Başkent Berlin’deki kafe, diskotek, restoran gibi işletmeler Covid-19 test merkezlerine dönüştürüldü. Söz konusu “test merkezlerinde” hızlı korona virüs testi yapılmasına resmi kurumlar tarafından izin veriliyor.

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35 euro karşılığında hızlı Covid-19 testi

Berlinli Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve Covid-19 test merkezine dönüştürülen bir kafe mevcut. 2 doktor, 2 hemşire ve 4 sağlık uzmanının görev yaptığı kafede, Dr. Aslan Çiçek yönetiminde hızlı test yapılıyor. İsteyen herkes 35 euro karşılığında hızlı Covid-19 testi yaptırabiliyor.

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  • Sonuçlar ise 20 dakika içerisinde teslim ediliyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler de biraz daha fazla ücret ödeyerek detaylı bir PCR testi yaptırabiliyor.


“İnsanlar bize gelemiyorsa biz onlara gelelim dedik”

Test merkezinde görevli sağlıkçı Berkan Ünal, korona testini kolaylıkla ulaşılabilir hale getirdiklerini vurgulayarak, Türklere kendi dillerinde hizmet verdiklerini söyledi. Laboratuvarlara uzak kalan yerleşim bölgelerinde yaşayanların test yaptırmakta zorlandığını belirten Ünal, “İnsanlar bize gelemiyorsa biz onlara gelelim dedik. Çünkü aralarında yaşlı ve hastalar da var. Bulduğumuz çözüm önerisini buradaki yetkililere sunduk. Böylelikle bu kafeyi hızlı korona test merkezine dönüştürdük” dedi.

"Çok sayıda orta yaşlı Alman müşterimiz oldu"

Ünal, kafede hızlı testlerin yanı sıra yurt dışına çıkmak isteyen yolcular için detaylı PCR testleri de yaptıklarını söyleyerek, “Özellikle Noel zamanında çok sayıda orta yaşlı Alman müşterimiz oldu. Ailelerini ziyaret etmek isteyenler geldi. Şu anda Türk müşterilerimizde artış var. Bize gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Berlin’in farklı yerlerinde 10 civarında hızlı test merkezi açıldığını bildiren Ünal, ülke genelinde kabul gören testleri kullandıklarını ve söz konusu testlerin yüzde 95-98 arasında doğruluk payı olduğunu aktardı.

  • Test merkezine dönüştürülen kafedeki hızlı test süreci ise şöyle gerçekleştiriliyor: Hızlı korona testi yaptırmak isteyenler ücretini ödedikten sonra form dolduruyor ve yaklaşık 20-25 dakika içinde test sonuçlarını teslim alıyor. Sonuçlar pozitif çıkarsa Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Berlin’in ünlü gece kulüplerinden KitKatClub da korona test merkezine dönüştürülmüştü.

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