Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 394 kişi öldü: Toplam vaka sayısı 2 buçuk milyon

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 997 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 684’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 519 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 235 bin 700 kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 119 bin 465 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.98 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 947 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 728 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.41 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 544 bin 145 kişi aşılanırken, 1 milyon 910 bin 863 kişi ise ikinci doz aşı yapıldı.

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KORONAVİRÜS Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 251 bini geçti