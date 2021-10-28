Koronavirüs Almanyada yeni paniğin Adı A30 Aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmiyor
DÜNYA

Almanya'da yeni paniğin Adı A.30: Aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmiyor

Alman bilim insanları, İsveç'te de tespit edilen koronavirüsün A.30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada yeni paniğin Adı A.30: Aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmiyor
Arşiv

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Covid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi. Çalışmada, Covid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Covid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'Mu' varyantı açıklaması: Pandeminin baskın varyantı olarak hala Delta varyantını görmekteyiz
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 'Mu' varyantı açıklaması: Pandeminin baskın varyantı olarak hala Delta varyantını görmekteyiz

ANTİKORLARDAN ETKİLENMİYOR

Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen, İsveç ve Angola'da da tespit edilen Covid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.

Korkutan açıklama: Daha hızlı yayılan yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Korkutan açıklama: Daha hızlı yayılan yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı
  • A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü

DSÖ'den yeni varyant uyarısı! Aşılara karşı dirençli: Mu Varyantı
KORONAVİRÜS
DSÖ'den yeni varyant uyarısı! Aşılara karşı dirençli: Mu Varyantı
Mahkemeden Nusrete şok

Mahkemeden Nusret'e şok

​Çalışanların açtığı davaların ardı arkası kesilmiyor.
Mahkemede ilginç anlar

Mahkemede ilginç anlar

​Cinayetle suçlanan katil miyavladı.
Birebir aynı tezkere metnine yıllardır ‘evet’ diyen Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik

Belediye işçisi vatandaşın aracı zarar görmesin diye siper oldu.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.