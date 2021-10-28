Almanya'da yeni paniğin Adı A.30: Aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmiyor

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Covid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi. Çalışmada, Covid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Covid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.
ANTİKORLARDAN ETKİLENMİYOR
Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen, İsveç ve Angola'da da tespit edilen Covid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.
- A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.