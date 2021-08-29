Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler

Yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışarıdan ben hiçbir partiden böyle bir şey duymadım. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı'

