Koronavirüs Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcekin ağabeyi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcekin ağabeyi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması sonucu yaklaşık 2 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Böcek'in, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, evli ve üç çocuk babası Böcek'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Uncalı Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ağabeyinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kendisi de daha önce Kovid-19 nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Böcek paylaşımında, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Kovid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler
OYNAT 00:45
Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler
Yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışarıdan ben hiçbir partiden böyle bir şey duymadım. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı'

Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
OYNAT 00:43
Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek'e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek ise tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özkan ve Başkan Böcek'in ziyaret sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Böcek, tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi.


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