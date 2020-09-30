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Koronavirüs Antalyada yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı
TÜRKİYE

Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı

Koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine ve yasak olmasına rağmen asker eğlenceleri durmuyor. Antalya'da ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, araçlarıyla tozu dumana kattı. Grup kendilerini uyaran mahalle halkından bir kişiye saldırmaya kalkıştı. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı.
Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencelerine, araç konvoylarına kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi.

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Tozu dumana kattılar

Mahallelinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısına sinirlendi. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor: Alt geçidi trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar
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Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor: Alt geçidi trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar
Antalya'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'de bir alt geçitte trafiği durdurdu. Asker adayı aracın üstündeki camdan çıkarken, arkadaşları ise araçlarından indi. Duran araçlar arasında yürüyen iki kişi ise bellerinden çıkardıkları silahlar ile tünel içinde havaya ateş etmeye başladı. Bir süre sonra araçlarına binen arkadaş grubu, araç kornalarına basarak yollarına devam etti.


Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam ettiler. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler tepki çekti.

Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
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Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı


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