Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı
Koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine ve yasak olmasına rağmen asker eğlenceleri durmuyor. Antalya'da ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, araçlarıyla tozu dumana kattı. Grup kendilerini uyaran mahalle halkından bir kişiye saldırmaya kalkıştı. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencelerine, araç konvoylarına kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi.
Tozu dumana kattılar
Mahallelinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısına sinirlendi. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.