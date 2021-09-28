Koronavirüs Aşı olmayı sürekli erteleyen kadın yoğun bakımda O tarafa gittim geri geldim keşke aşı olsaydım
TÜRKİYE

Aşı olmayı sürekli erteleyen kadın yoğun bakımda: O tarafa gittim geri geldim keşke aşı olsaydım

Ankara'da, kronik eklem romatizması olan Necla Aktaş (50), hastalığına olumsuz etki edeceğini düşenerek, Kovid-19 aşısı yaptırmadı ve koronavirüse yakalandı. Hastanede, yoğun bakımda tedavi gören Aktaş, "Hani derler ya 'Ölümü gözümle gördüm'; gittim o tarafa, geri geldim. Keşke aşı olsaydım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aşı olmayı sürekli erteleyen kadın yoğun bakımda: O tarafa gittim geri geldim keşke aşı olsaydım
Necla Aktaş

Evli ve 2 çocuk annesi Necla Aktaş, kronik eklem romatizması hastası olması nedeniyle olumsuz etkileneceğini düşünerek Kovid-19 aşısı yaptırmadı. Doktoru ile konuşmayı erteleyen ve aşı olma konusunda kararsızlık yaşayan Aktaş, 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık durumu ağırlaşan Aktaş, yoğun bakıma alındı. Eşi ve çocukları da hastalığa yakalanmasına rağmen aşılı oldukları için hafif atlatırken Aktaş ise yoğun bakımda aşı çağrısı yaptı.

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'AŞIYI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM'
Necla Aktaş, aşı olmayı hep ertelediğini ve bunun sonucunda virüse yakalandığını belirterek, "Hep 'Hastalığım var bir bakayım, bir düşüneyim, olurum' derken meğer virüse yakalanmışım. Aşı taraftarıydım; ama aşıyı geciktirdim. Eklem romatizması hastalığım olduğum için acaba 'Olsam mı olmasam mı doktorumla görüşeyim' derken bu süreç uzadı. Hep erteledim. Eşim ve kızım aşısını oldu. Onlar da hastalanmıştı ama virüsü hafif geçirdiler. Ben aşı olmadığım için çok ağır atlattım. Aşıyı hala olmamış vatandaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum, aşı olsunlar. Buralarda yatmak çok zor. Hani derler ya 'Ölümü gözümle gördüm'; gittim o tarafa, geri geldim. Keşke aşı olsaydım. Ağrılar bitmek bilmiyordu. Nefes almak için canınızı verirsiniz. 'Bir nefes alabilsem' diyordum. Aşı olsaydım bu kadar ağrı çekmezdim, evimden ayrı kalmazdım, eşimden, çocuklarımdan ayrı kalmazdım" dedi.

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'GENEL DURUMU ÇOK İYİ'
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Hülya Başar ise hastasının tereddütleri olduğu için aşı yaptırmadığını söyleyerek, "Ek hastalığı var ve kendisi bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanıyor. Zannediyorum, bu konuda da birtakım tereddütleri olmuş. Ailesinden aşı olan eşi ve kızı var. Oğlu ve kendisi olmamışlar. Hastamız ilk geldiğinde solunum sıkıntısı çok belirgindi. Makine ile oksijen vererek destek olma durumunda kaldık. Tedavimize cevap verdi. Şu anda genel durumu çok iyi ve kendisi de iyileştiğinin farkında olarak aşı olmayanlar için çok güzel mesajlar veriyor" diye konuştu.

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