Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa A. ile annesi Hamide A. ve anneannesi Ayşe Y., rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Durumu ağır olan Ayşe Y., hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide A. 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa A. ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.

Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

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