Koronavirüs Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Ordu'da 35 yalındaki Mustafa A. ile 67 yaşındaki annesi Hamide A. ve 84 yaşındaki anneannesi Ayşe Y., 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
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Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa A. ile annesi Hamide A. ve anneannesi Ayşe Y., rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Durumu ağır olan Ayşe Y., hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

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Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide A. 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa A. ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.

Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

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