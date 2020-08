Babasını koronavirüsten kaybeden doktordan can alıcı soru: Bu kadar zor mu? Babasını koronavirüsten kaybeden doktordan kahreden soru: Bu kadar zor mu? Koronavirüs salgınında babasını kaybeden Aile Hekimi Dr. Muhammet Balcan salgın döneminde alınan tedbirlere uymayanlar için can alıcı o soruyu tekrardan sordu. Evini ayırma fırsatı olmadan önce kendisinin sonra tüm ailesinin koronavirüse yakalandığını belirten Balcan, ''Sigara dahi içmeyen 57 yaşındaki babamı 1,5 ay içinde kaybettik. Her akşam oğlum kucağında bizleri alkışlayan adam şimdi toprağın altında. Torununun dede diyişini göremedi. Emekli olup köye yerleşme hayalleri yoğun bakımda bitti. Bir maske takmak bu kadar mı zor?" dedi.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2020, 11:23 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2020, 11:26 DHA