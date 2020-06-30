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Koronavirüs Bağışıklık binde sekiz Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak bulaştırma ihtimali o kadar yüksek
TÜRKİYE

Bağışıklık binde sekiz: Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak bulaştırma ihtimali o kadar yüksek

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Seçil Özkan, 118 bin kişiye tarama testi yapıldığını bağışıklık oranının binde 8 olduğunu açıkladı. Özkan, “Demek ki 11 Mart’tan beri önlemlerimizi iyi almışız. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler” dedi. Bağışıklık oranının düşük olması vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği anlamına da geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Özkan, 153 bin kişiye uygulanacağı açıklanan kovid-19 tarama testlerinde şu ana kadar 118 bin kişiye ulaşıldığını söyledi.
Prof. Dr. Özkan, 153 bin kişiye uygulanacağı açıklanan kovid-19 tarama testlerinde şu ana kadar 118 bin kişiye ulaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.Seçil Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki hekimlerin tedavi konusunda başarılı olduklarını söyleyen Özkan, yaşlı nüfusun koruma ve kontrol önlemlerine daha çok uyduklarını belirtti. Özkan,yoğun bakım hasta sayılarında artış yaşanmasına rağmen, genele göre bir düşüşün olduğunu ve ölümlerin de bu nedenle azaldığını düşündüğünü söyleyerek, “Bu kontrol ve koruma yöntemleriyle ilişkilidir. Gençler çok riskli. Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak, başkalarını bulaştırma ihtimali o kadar yüksektir. Bu yüzden gençlerin daha özen göstermesi, çocuklara ve yetişkinlere örnek olması gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Seçil Özkan

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‘BAĞIŞIKLIK OLARAK BİNDE 8 RAKAMI DÜŞÜK’

  • Prof. Dr. Özkan, 153 bin kişiye uygulanacağı açıklanan Kovid-19 tarama testlerinde şu ana kadar 118 bin kişiye ulaşıldığını ifade ederek, şunları söyledi: “Tamamı yakında biter. Bu ulaşılan rakam yüksek bir rakamdır. Kabaca sonuçların çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye’deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8’dir. Bin kişiden 8 kişi. Biz demek ki 11 Mart’tan beri önlemlerimizi iyi almışız. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler. Artık bireylerin yapması gereken yöntemle sosyal hayatımıza başladık. O yüzden hastalıkla karşılaşacağız. Yani binde 8 kişi hastalığı geçirmiş, gerisi duyarlı, yani hastalanabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Türkiye’de bin kişiden 8’i koronavirüs geçirmiş ve bağışıklık bırakmış. Bağışıklık olarak binde 8 rakamı düşük. ‘Bu hastalık bitti, artık toplumda görülmez, insanlar bağışık’ dediğimiz durumda rakamlar yüzde 60 civarındadır. Biz binde 8’deyiz. Kontrol önlemlerine devam etmemiz gerekiyor. Eğer önlemleri alarak sosyal yaşamı yaşarsak, hastalığı hafif geçirmelerle biraz daha bağışıklığımız artabilir ya da aşı çıkana kadar biz bu süreyi kendimizi ve çevremizi koruyarak geçirebiliriz.”

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