Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı: Karabük zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 16-22 Ekim'de 100 binde görülen vaka haritasını paylaştı. Buna göre zirve değişti, Karabük 552 bin ile ilk sırada yer aldı, Şırnak ise en az vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "16-22 Ekim arasında, 100 bin Kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07, Karabük'te 552,92 oldu.
16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/bjAKPohW29