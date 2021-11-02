Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı Karabük zirvede
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı: Karabük zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 16-22 Ekim'de 100 binde görülen vaka haritasını paylaştı. Buna göre zirve değişti, Karabük 552 bin ile ilk sırada yer aldı, Şırnak ise en az vakanın görüldüğü il oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı: Karabük zirvede
Arşiv

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "16-22 Ekim arasında, 100 bin Kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

  • Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07, Karabük'te 552,92 oldu.

Bu mahallede koronavirüs can alıyor: 2.5 ayda korkutan artış
KORONAVİRÜS
Bu mahallede koronavirüs can alıyor: 2.5 ayda korkutan artış

Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında korkutan artış
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında korkutan artış

Hamilelerin koronavirüse yakalanma oranında korkutan artış: Bakan Yanık aşı çağrısında bulundu
KORONAVİRÜS
Hamilelerin koronavirüse yakalanma oranında korkutan artış: Bakan Yanık aşı çağrısında bulundu

Diyarbakır'da korkutan artış: 4 günde yüzde 15 arttı
FOTOĞRAF 11
Title
Diyarbakır'da, normalleşme süreciyle birlikte oluşan rehavet ve dikkatsizlikle artış göstermeye başlayan koronavirüslü hasta sayısı nedeniyle, pandemi hastanelerinde klinik sayıları artırıldı.
Title
İkinci dalga endişesinin hakim olduğu kentte 10 Haziran'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Title
Yasağa rağmen, sıcak havanın da etkisiyle ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılmayan maske, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gibi nedenlerle vaka sayılarındaki artış devam ediyor.
Title
Kentte, son 4 gün içerisinde vaka sayısı yüzde 15 artış gösterirken, pandemi hastaneleri doluluğa yakın hizmet vermeye başladı.
Title
Durumu ağır olmayan hastalara da evlerinde karantina uygulanmaya başladı.
Title
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, yüzde 15 oranındaki artışın nedeninin kişisel dikkatsizlik olduğunu ifade ederek,
Title
\"Maske kullanımına gerekli özen gösterilmiyor. Yanlış maske kullanımı uyarılara rağmen hala devam ediyor. En önemli nokta, yanlış maskeleri hala kullanmaya devam ediyoruz. Lütfen siyah bez maskeleri ya da renginden bağımsız bez maskeleri kullanmayalım. Bunlar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir diye belki kolay geliyordur ama bunların etkinliği, koruyuculuğu yüzde 10'un altındadır.
Title
Bu nedenle bu maskeleri kullanmayalım, cerrahi maskeleri kullanalım ve telli kısmını mutlaka burnumuzun kıvrımlarına denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bu maskeleri burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde kullanalım. Arkadaşlarımızla sohbet ederken burnumuzun altına ya da çenemize kadar indirmeyelim. O zaman hiçbir etkinliği olmayacaktır. Yani, vaka sayılarındaki artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır\" dedi.
Title
Kentte, vaka sayılarındaki artışla birlikte denetimler sürerken, yanlış maske kullanımıyla birlikte, toplu taşıma araçlarına maskesiz binenlerin, maske takmayanların ve maskelerini çenelerine ya da ellerine takanların çoğunlukta olduğu gözlendi. Maskeyi kuralına uygun kullanan vatandaşlar, yanlış maske kullanımını sürdürenlere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.
Title
Title
Diyarbakır'da korkutan artış: 4 günde yüzde 15 arttı
Diyarbakır'da 4 gün içerisinde koronavirüs vakalarının yüzde 15 artış göstermesi il genelinde ikinci dalga endişelerinin yaşanmasına yol açarken, salgının bu kadar hızlı yayılmasına ilişkin nedene yönelik yanlış maske kullanımına dikkat çekildi. Uzmanlar ise siyah bez maske ya da renginden bağımsız bez maskelerin kullanılmaması ve maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde yüzde bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.


Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.