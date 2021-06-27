Koronavirüs Bakan Kocadan aşı çağrısı Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aşı olmayı erteleyenlere seslenerek "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan aşı çağrısı: Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ocak ayında Coronavac aşısını olmuştu.

Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'aşı' çağrısında bulundu. Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

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