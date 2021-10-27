Koronavirüs Bakan Kocadan Bilim Kurulu sonrası açıklama Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesajla ulusa seslendi. Bakan Koca, ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin uzamasının antikor düzeyini düşürdüğünü vurgulayarak, "Dünkü verilere göre, 2 milyon 807 bin 716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı." dedi. Günlük vaka sayılarının adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrettiğini vurgulayan Bakan Koca, "Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Vaka ve vefat sayıları, gebelerde aşılama ve yerli aşı konularının masaya yatırıldığı görüşmeler sonrasında Bakan Koca, video mesaj ile ulusa seslendi.

Bakan açıklamasında, ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin uzamasının antikor düzeyini düşürdüğünü vurgulayarak, "Dünkü verilere göre, 2 milyon 807 bin 716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı." dedi.

Günlük vaka sayılarının adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrettiğini vurgulayan Bakan Koca, "Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ DOZU AKSATMADAN YAPTIRIN"

İşte Bakan Koca'nın 5 madde ile yaptığı o açıklamalar:

1-İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı.

2- 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor.

3- Aşının etkisini salgının seyrinde açıkça görebiliyoruz. Dikkat edecek olursanız haftalardır yüksek yeni vaka sayıları görüyoruz. Ancak önceki dönemlere kıyasla önemli bir fark var. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Günlük vaka sayılarımızı gösteren grafikler adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrediyor. Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.

4- Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır.

5- Yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum.

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