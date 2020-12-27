Koronavirüs Bakan Kocadan Çindeki koronavirüs alarmı ile ilgili son dakika açıklaması Çin aşısına acil durum engeli
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Çin'deki koronavirüs alarmı ile ilgili son dakika açıklaması

Bakan Koca'dan Çin'deki koronavirüs alarmı ile ilgili son dakika açıklaması: Çin aşısına acil durum engeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası ve acil durum ilan edilmesi üzerine son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin'den alınan aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

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Çin aşısına acil durum engeli

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.

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