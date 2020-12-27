Bakan Koca'dan Çin'deki koronavirüs alarmı ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Koca'dan Çin'deki koronavirüs alarmı ile ilgili son dakika açıklaması: Çin aşısına acil durum engeli Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası ve acil durum ilan edilmesi üzerine son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin'den alınan aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi 27 Aralık 2020, 20:53 Son Güncelleme: 27 Aralık 2020, 21:04 AA