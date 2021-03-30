Bakan Koca'dan 'teravih namazı' açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu" dedi.

Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını da açıkladı.

KAPALI OLMAYACAK

Bakan Koca, "Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullandı.

2021 İLK TERAVİH NE ZAMAN? Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında ilk teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak.

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KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması: Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı