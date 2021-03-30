Koronavirüs Bakan Kocadan teravih namazı açıklaması Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan 'teravih namazı' açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayında gerekli tedbirler alınması doğrultusunda teravih namazının kılınabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Bakan Kocadan teravih namazı açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek
Fahrettin Koca

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu" dedi.

Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını da açıkladı.

KAPALI OLMAYACAK

Bakan Koca, "Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullandı.

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