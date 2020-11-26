Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Batında başladı Pozitif vakalara kırmızı, temaslılara beyaz bileklik takılıyor
TÜRKİYE

Batın'da başladı: Pozitif vakalara kırmızı, temaslılara beyaz bileklik takılıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması’na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklikler hazır hale getirildi. Bartın'da kapsamında bulaş riskini azaltmak için kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması başlatıldı. Pozitif vakalara kırmızı, temaslı vatandaşlara ise beyaz bileklik takılıyor.

Haber Merkezi AA
Bartın'da pozitif ve temaslılara bileklik uygulaması başladı.
Bartın'da pozitif ve temaslılara bileklik uygulaması başladı.

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hem bulaş riskini hem de vaka sayılarını azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişilere yönelik 12 Kasım'da alınan kararın ardından barkodlu bileklik uygulaması başlatıldı.

Bileklikler takılmaya başlandı

Pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamanın yanı sıra tedavileri ve verilen ilaçların barkoda yüklenerek takibi amacıyla hayata geçirilen uygulamayla il genelinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye kırmızı bileklik, pozitif vakalarla temaslı olan 287 kişiye de beyaz bileklik takıldı.

Karantinadaki hastalar ve temaslılar elektronik bileklikle takip edilecek: Anında uyarı verecek
KORONAVİRÜS
Karantinadaki hastalar ve temaslılar elektronik bileklikle takip edilecek: Anında uyarı verecek
  • İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri ve bilekliklerini taktıkları pozitif ve temaslı kişilere izolasyon süresi içerisinde barkodlu hasta bilekliklerini hiçbir surette çıkarmamaları uyarısında bulunuyor.

Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
KORONAVİRÜS
Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı

Bilekliği çıkaranlara ceza kesilecek

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, ev izolasyonunu takip eden ekiplerin, bileklik kontrolü de yapacağı belirtilerek, "Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkanlar, karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlemleri yapılarak karantina yurduna sevk edilecektir. Kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden bu kişilere ilimizdeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak, bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Bir mahalle karıştı

Bir mahalle karıştı

Riskli binada oturanlara belediye 'Boşaltın' deyince arbede çıktı.
Ölümünü böyle duyurdular

Ölümünü böyle duyurdular

​İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi...
Akıncı Üssü Davasında sanıklar mahkemeyi tehdit etti: Esas gülen son gülen olacak

Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor
YouTube'da her yayın yapan<br>büyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Aşı taşımak için koltukları söküyorlar

Aşı taşımak için koltukları söküyorlar

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının dağıtımında yarışa hazır.

Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
Derbide yok

Derbide yok

​Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.
Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!
Ekonomi

Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir yatırımcıların da sürekli takipte kalmasını sağlıyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası çok sayıda vatandaş altın almalı mı yoksa satmalı mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altına uzun vadede yatırım yapanlara 'endişelenmeyin' tavsiyesinde bulunarak, gram altının fiyatında yükselişin süreceğinin sinyalini veriyor. Öte yandan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor.
Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
Ekonomi

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.
İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler
Gündem

İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler

Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma’yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.