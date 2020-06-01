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Koronavirüs Beklenen gün geldi Tedbirli normal hayatın ilk gününde virüsü bayram ettirmeyelim
TÜRKİYE

Beklenen gün geldi: Tedbirli normal hayatın ilk gününde virüsü bayram ettirmeyelim

Kovid-19 ile mücadele için getirilen birçok kısıtlama bugün kalktı. Kamu personeli normal mesaiye başlıyor, şehirlerarası seyahat yasağı bitti. Lokanta, restoran, kafeler, kreş ve gündüz bakım evleri açıldı. Uzmanlar kişisel önlemlerin sürmesini ve maske, sosyal mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmesini istiyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ilk normalleşme adımını, 11 Mayıs’ta alışveriş merkezleri ile berberlerin ve kuaförlerin hizmete açılmasıyla atan Türkiye, yeni normal hayata ilişkin en büyük adımı ise bugün atıyor. Yeni normalde özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik üçlüsünün ihmal edilmemesi ve herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Virüsün varlığını devam ettirdiğine dikkat çeken uzmanlar Kovid-19 ile mücadelede başarının devamının bu tedbirlere uyulmasına bağlı olduğu belirtiyor. Eğer tedbirlere uyulursa yeni bir kısıtlama getirilmesine gerek kalmayacak ve yeni normalin diğer adımları gelmeye devam edecek. İşte yeni tedbirler doğrultusunda bugün itibariyle hayata geçecek adımlar:

Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları
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Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırınca 'yeni normal' olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı sosyal mesafe kuralının büyük önem kazanırken, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.
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Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor.
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Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün de tüm hızıyla sürdü. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlaması planlanıyor.
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Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek. Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek.
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Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak.
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9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak. Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak.
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Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi.
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Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında bir düzine yeni kural uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı.

KAMU NORMAL MESAİYE BAŞLIYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başlayacak. Ancak yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. Kamu kurumlarınca bu süreçte, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, dezenfekte işleminin yapılması hususunda tüm tedbirler alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, 'İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak' dedi.


ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ

  • Salgın nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakım evleri kapılarını bugün açıyor. Buralarda alınacak tedbirler de belirlendi. Öğrencilerin kurum içinde ve dışında giydikleri kıyafetler ayrı olacak, çocukların eşyaları özelleştirilecek, kuruma giriş-çıkışta ve gün içinde ateşleri kontrol edilecek. Sınıf ve bekleme alanlarında sosyal mesafe kuralı gözetilecek.

SEYAHATLER BAŞLADI

15 ile uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da bugün itibariyle kaldırıldı. Bu kapsamda, uçak, tren ve otobüs seferleri de belirlenen kurallar çerçevesinde dün gece yarısından itibaren başladı. Ancak vatandaşların bilet alabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alması gerekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, 'Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz' dedi.


RESTORANLAR AÇILIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Kafe, lokanta ve restoranlar da bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu işletmeler 22.00’a kadar açık olacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri hizmet vermeye başlayacak. Kafe, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri de açılacak. Ancak buralarda iskambil, okey, tavla oyunları oynanamayacak ve nargile satışı olmayacak.

KURALLAR DAHİLİNDE HİZMET

  • Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler ile sosyete pazarları da belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacak. Yine plajlar, park/bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere başlanacak. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürecek. Sürücü kursları ve benzeri kurslar ile havyan satış yerleri faaliyete geçecek.

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