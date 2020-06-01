Beklenen gün geldi: Tedbirli normal hayatın ilk gününde virüsü bayram ettirmeyelim
Kovid-19 ile mücadele için getirilen birçok kısıtlama bugün kalktı. Kamu personeli normal mesaiye başlıyor, şehirlerarası seyahat yasağı bitti. Lokanta, restoran, kafeler, kreş ve gündüz bakım evleri açıldı. Uzmanlar kişisel önlemlerin sürmesini ve maske, sosyal mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmesini istiyor.
Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ilk normalleşme adımını, 11 Mayıs’ta alışveriş merkezleri ile berberlerin ve kuaförlerin hizmete açılmasıyla atan Türkiye, yeni normal hayata ilişkin en büyük adımı ise bugün atıyor. Yeni normalde özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik üçlüsünün ihmal edilmemesi ve herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Virüsün varlığını devam ettirdiğine dikkat çeken uzmanlar Kovid-19 ile mücadelede başarının devamının bu tedbirlere uyulmasına bağlı olduğu belirtiyor. Eğer tedbirlere uyulursa yeni bir kısıtlama getirilmesine gerek kalmayacak ve yeni normalin diğer adımları gelmeye devam edecek. İşte yeni tedbirler doğrultusunda bugün itibariyle hayata geçecek adımlar:
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başlayacak. Ancak yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. Kamu kurumlarınca bu süreçte, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, dezenfekte işleminin yapılması hususunda tüm tedbirler alınacak.
Salgın nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakım evleri kapılarını bugün açıyor. Buralarda alınacak tedbirler de belirlendi. Öğrencilerin kurum içinde ve dışında giydikleri kıyafetler ayrı olacak, çocukların eşyaları özelleştirilecek, kuruma giriş-çıkışta ve gün içinde ateşleri kontrol edilecek. Sınıf ve bekleme alanlarında sosyal mesafe kuralı gözetilecek.
SEYAHATLER BAŞLADI
15 ile uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da bugün itibariyle kaldırıldı. Bu kapsamda, uçak, tren ve otobüs seferleri de belirlenen kurallar çerçevesinde dün gece yarısından itibaren başladı. Ancak vatandaşların bilet alabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alması gerekecek.
Kafe, lokanta ve restoranlar da bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu işletmeler 22.00’a kadar açık olacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri hizmet vermeye başlayacak. Kafe, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri de açılacak. Ancak buralarda iskambil, okey, tavla oyunları oynanamayacak ve nargile satışı olmayacak.
KURALLAR DAHİLİNDE HİZMET
Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler ile sosyete pazarları da belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacak. Yine plajlar, park/bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere başlanacak. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürecek. Sürücü kursları ve benzeri kurslar ile havyan satış yerleri faaliyete geçecek.