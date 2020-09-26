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TÜRKİYE

Beyoğlu'nda HES kodu zorunluluğu: Güvenli alan uygulaması başladı

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını başlattı. Uygulamayla, denetimlerin sıkılaşması ve riskin azaltılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çalışmayı hem belediye binamızda hem de Beyoğlu’nda başlattık. Yeme, içme mekanları başta olmak üzere iş yerlerinde zorunlu hale getirdik” dedi.

Haber Merkezi DHA
Güvenli alan uygulamasıyla, denetimlerin sıkılaşması ve riskin azaltılması hedefleniyor.
Güvenli alan uygulamasıyla, denetimlerin sıkılaşması ve riskin azaltılması hedefleniyor.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği ‘Güvenli Alan’ giderek yaygınlaşıyor. Uygulama sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün. Akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor. Beyoğlu Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını hayata geçirdi.

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Beyoğlu esnafı sorumlu tutuldu

Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecek. Ayrıca, Beyoğlu esnafı hafta başından beri zorunlu olarak uygulamaya kullanmaya başladı.

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“Sağlık her şeyden kıymetli"


İstiklal Caddesi’nde uygulamayı kullanan esnafı ziyaret ederek bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sağlık her şeyden kıymetli, pandeminin başladığı günden beri gerekli tedbirleri alıyoruz, denetimleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın denetimlerin artırılması talimatı üzerine neler yapabiliriz onu düşündük ve uygulamayı ilçemizde hayata geçirmeye karar verdik” diye konuştu.

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Uygulamanın avantajları neler?

Projenin detaylarını anlatan Yıldız, “Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması akıllı telefonlarımızda bulunuyor. Beyoğlu’nda yeme, içme mekanları başta olmak üzere dükkanların tamamında HES uygulamasını başlattık. Yani vatandaşlar alışveriş yapmak veya yemek yemek için bir dükkana gireceği zaman iş yerinin önünde bulunan karekodu akıllı telefonuyla okutarak içeriye girecek. Uygulama sayesinde içeride kaç kişi var? Herhangi bir risk var mı? Bunu görme imkanları olacak. ‘Güvenli alan’ uygulamasını hem kendi belediye personelimize hem de Beyoğlu’nda başlattık. Yeme, içme mekanları başta olmak üzere dükkanlarda zorunlu hale getirdik” ifadelerini kullandı.

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Belediyeye müracaat etmek yeterli


Uygulamayı pazartesi günü hayata geçirdiklerini belirten Haydar Ali Yıldız, “Hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda çalışmayı yoğunlaştıracağız. İstiklal Caddesi’ndeki esnaflar kullanmaya başladı, uygulamayı Beyoğlu’nun tamamında hayata geçireceğiz. Çalışma zorunlu olacak ki faydalanmış olalım. Esnaflar, belediye müracaat ederek projeye dahil olmak istediğini söyleyebilir. Ekiplerimiz karekodu uygulamasını öğretmek için zaten esnafı dolaşıyor ve gerekli çalışmayı yapıyor. Riski en aza indirmek ve bütün alanları ‘güvenli alan’ haline getirmek için İstiklal Caddesi’ndeki bütün dükkanlar sürece dahil olacak” dedi.
  • Yıldız, “Belediyeye gelen personeli de kontrol ediyoruz. Kovid-19 riski olursa uyaracağız, şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Uygulama Kovid-19 hastasını anında tespit edip, bildiriyor. Hem o dükkana girmiyorsunuz hem de iş yeri sahibini uyarıyorsunuz. Zaten iş yeri de girenleri kontrol ediyorsa gerekli önlemleri alacaktır. 1 hafta içinde 217 iş yeri kullanmaya başladı” diye konuştu.

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