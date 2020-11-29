Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kişisel tedbirler daha önemli
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan koronavirüs tavsiyeleri

Kişisel tedbirler daha önemli

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bireysel tedbirlerin kamusal tedbirlerden önemli olduğuna dikkat çekti Kayıpmaz, “Kamusal önlemler geçtiğimiz cuma akşamı devreye girmeye başladı. Ama hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsak o zaman daha sert tedbirlerin gündeme gelmesi söz konusu olur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayıları istenilen düzeyde düşmezse yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayıpmaz, kamusal tedbirlerden ziyade bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekerek, "Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler zaten geçtiğimiz cuma akşamından itibaren devreye girmeye başladı. Ama; bu kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur. Bunları da birçok işletme ve saat aralığı için düşünebiliriz" diye konuştu.

Afşin Emre Kayıpmaz

'CUMAYA KADAR SEYİR NETLEŞİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, bir haftalık kritik sürece dikkat çekerek, "Eğer bunlar hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Aslında bu salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Elbette ki tam kapatma, hastanelerin üzerindeki yükü azaltma açısından faydalı bir yöntemdir. Ama bunun getireceği psikolojik, sosyal, ekonomik ciddi sonuçlar da vardır. Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" dedi.

Ceza yazmak isteyen polislerin 'şov yaptığını' iddia eden kadın, vatandaşları da çileden çıkardı
OYNAT 00:59
Ceza yazmak isteyen polislerin 'şov yaptığını' iddia eden kadın, vatandaşları da çileden çıkardı
Taksim Meydanı'nda koronavirüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi. Cezadan kaçmak için polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, ekiplere, “Siz şov yapıyorsunuz” dedi. Yoldan geçen diğer vatandaşlara da 'kes sesini' diyerek hakaret eden kadına cezai işlem uygulandı.


EV TOPLANMALARI ANA ETKEN

Doç. Dr. Kayıpmaz, tedbirlere uyulması halinde kısıtlama ve kapatmaların o denli az olacağına işaret ederek, "Biz hala toplumda maskelerin burunların altında, çenede takıldığını görüyoruz, bunun bir koruyuculuğu yok. Ben kendi arkadaşlarımdan görüyorum kafelerin restoranların oturma bölümleri kapalı; ama evlerde toplanmalar devam ediyor. Bu dönemde ev içindeki toplanmaların hastalığın yayılımı açısından önemi çok büyük" dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNDE YÜK OLUŞTURAN KESİM HASTANEYE YATAN GRUP

Kayıpmaz, koronavirüs tablosunda yeni yer alan toplam vaka sayısına ilişkin de "Sağlık sistemimiz üzerinde yük oluşturan grup belirti gösteren, hastaneye başvurması gereken, bir kısmı hastaneye yatması gereken gruptur. Biz vaka sayısına takılmadan, vaka sayısı kaç olursa olsun bu hastalık tehdidi ortadan kalkıncaya kadar toplumsal bağışıklık aşılar aracılığı ile yaygın biçimde sağlanacağı zamana kadar tedbirlere uymak durumundayız" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti
Abone Ol Google News
Mücadelemiz hem Kovidhem ırkçılık virüsüyle

Mücadelemiz hem Kovid
hem ırkçılık virüsüyle

​Kutsalı aşağılamak özgürlük olamaz.
Kelbecere bayrak dikildi

Kelbecer'e bayrak dikildi

​Kente asker girdi, 27 yıllık işgal sona erdi.
Fırat Kalkanı doktorları

Fırat Kalkanı doktorları

​Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
İskeçe Müftüsü'ne<br>ölüm tehdidi

İskeçe Müftüsü'ne
ölüm tehdidi

​Asansöre 'İyi Türk, ölü Türk'tür' yazdılar.
İran ne yapacak?

İran ne yapacak?

​Medyada intikam manşetleri öne çıktı.
Kişisel tedbirler<br>daha önemli

Kişisel tedbirler
daha önemli

​Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kritik uyarılar.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Giriş çıkışlar kapatıldı

​2 bin kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.

Aslan farka koştu

Aslan farka koştu

​Galatasaray, Rize deplasmanında farklı kazandı.
Fransa karıştı

Fransa karıştı

Halk sokakları ateşe verdi, polisle çatıştı.
İstanbul'da <br>eğitimde yeni karar

İstanbul'da
eğitimde yeni karar

​1 Aralık-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yapılacak.
Vatandaşları da <br>çileden çıkardı

Vatandaşları da
çileden çıkardı

Cezadan kaçmak için polis ekiplerini suçladı.
Tesislerde <br>bomba bulundu

Tesislerde
bomba bulundu

​​Dünya devinin tesislerinden 15 adet bomba çıktı.
Yasağa trafikte yakalandılar

Yasağa trafikte yakalandılar

Dakikalar kala evlerine yetişmeye çalıştılar.
Can yakan <br>tablo ağırlaşıyor

Can yakan
tablo ağırlaşıyor

​Ölü ve vaka sayısı her gün artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.