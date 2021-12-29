Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: OMICRON bağışıklık dinlemiyor
Türkiye’de 15 bin bandında seyreden Kovid-19 vakalarında Omicron’un etkisiyle artış yaşanıyor. 32 bin seviyelerine yükselen sayının daha da artabileceğini söyleyen Prof. Tevfik Özlü, “Çok hızlı yayılıyor aynı zamanda da bağışıklıktan da kendini kurtarabiliyor” dedi. Prof. Mustafa Hasöksüz de diğer varyantlarda alınan tedbirlerin Omicron için iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.
Omicron varyantı nedeniyle dünyada yeniden pik yapan Kovid-19 vakaları Türkiye’de de sıçramaya neden oldu. Günlerdir 15-20 bin bandında seyreden vaka sayısı dün 32 bini aştı. Dün gerçekleştirilen 368 bin 842 test sonucunda 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.
ÖLÜMLER ARTABİLİR
Dünyada tedbir olarak uzaktan çalışma, maske ve aşı tedbirlerini sıkılaştırırken, yaklaşan yılbaşı nedeniyle Bilim Kurulu üyeleri vatandaşları uyardı.
Omicron’un yüksek vakalar getireceğini söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti: “Omicron varyantı, çok hızlı yayılıyor aynı zamanda da bağışıklıktan da kendini kurtarabiliyor. kısa zamanda bulaşıyor o bakımdan Omicron dalgası diğer dalgalara göre çok daha yüksek pikle seyredecek gibi görülüyor.”
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İKİ KAT DİKKAT
Diğer varyantlarda alınan tedbirlerin Omicron için iki katına çıkarılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Özellikle kış aylarında kapalı mekanlarda kalma sürelerinin artması, maske ve mesafe kurallarının hiç eksizsiz uygulanması çok önemli. Biz yeni yılda bu yüksek vaka sayılarını görmek istemiyorsak mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, aşılarımızı da yaptırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
32 bin seviyelerine yükselen sayının daha da artabileceğini söyleyen Prof. Tevfik Özlü, “Çok hızlı yayılıyor aynı zamanda da bağışıklıktan da kendini kurtarabiliyor” dedi. Prof. Mustafa Hasöksüz de diğer varyantlarda alınan tedbirlerin Omicron için iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.