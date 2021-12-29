​Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: ​OMICRON bağışıklık dinlemiyor

Omicron varyantı nedeniyle dünyada yeniden pik yapan Kovid-19 vakaları Türkiye’de de sıçramaya neden oldu. Günlerdir 15-20 bin bandında seyreden vaka sayısı dün 32 bini aştı. Dün gerçekleştirilen 368 bin 842 test sonucunda 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLER ARTABİLİR

Dünyada tedbir olarak uzaktan çalışma, maske ve aşı tedbirlerini sıkılaştırırken, yaklaşan yılbaşı nedeniyle Bilim Kurulu üyeleri vatandaşları uyardı.

Prof. Tevfik Özlü

Omicron’un yüksek vakalar getireceğini söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti: “Omicron varyantı, çok hızlı yayılıyor aynı zamanda da bağışıklıktan da kendini kurtarabiliyor. kısa zamanda bulaşıyor o bakımdan Omicron dalgası diğer dalgalara göre çok daha yüksek pikle seyredecek gibi görülüyor.”

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İKİ KAT DİKKAT

Diğer varyantlarda alınan tedbirlerin Omicron için iki katına çıkarılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Özellikle kış aylarında kapalı mekanlarda kalma sürelerinin artması, maske ve mesafe kurallarının hiç eksizsiz uygulanması çok önemli. Biz yeni yılda bu yüksek vaka sayılarını görmek istemiyorsak mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, aşılarımızı da yaptırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 İngiltere’da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi. Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, koronavirüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu daha ortaya çıkardı: Şiddetli gece terlemeleri. Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere’deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar. İŞTE EN YAYGIN SEMPTOMLAR<br>Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi. IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Ayrıca, kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi. Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi. Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron’da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi. Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi. 100'DEN FAZLA ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ<br>Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı. Aynı zamanda yeni varyantın aşılara ve ilaçlara daha dirençli hale gelmesine neden olan başak proteininde 37 mutasyona sahip. Omicron varyantının semptomları neler: Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantının vakaları küresel olarak artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına bir yenisini daha ekledi. Araştırmacılar, halk sağlığı yetkililerinden Omicron varyantı semptomlarının güncellenmesini istedi. İşte Omicron'un tüm güncel semptomları... BiP'te paylaş

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Bir günde 1 milyon 450 bin vaka

32 bin seviyelerine yükselen sayının daha da artabileceğini söyleyen Prof. Tevfik Özlü, “Çok hızlı yayılıyor aynı zamanda da bağışıklıktan da kendini kurtarabiliyor” dedi. Prof. Mustafa Hasöksüz de diğer varyantlarda alınan tedbirlerin Omicron için iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.