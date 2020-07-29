Boris Johnson’dan korkutan ikinci dalga açıklaması: Uyanık olmalıyız

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa’da ikinci dalga belirtileri görüldüğü konusunda uyarıda bulundu.

Johnson, "Yapmamız gereken; risklerin tekrar artmaya başladığını düşündüğümüz zaman, hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak. Avrupa'da neler olduğuna dair net olmamız gerekiyor. Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık. En önemli şey toplumun verilen tavsiyelere uyması. Uyanık olmalıyız" dedi.

OYNAT 00:00 İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis: Burada semptom gösterseniz bile hastaneye gidemezsiniz İngiltere'nin Birmingham şehrinde Biyomühendislik üzerine yüksek lisans eğitimi alan Elif Yıldız, ülkedeki son durumu yenisafak.com'a değerlendirdi. İngiltere'nin sağlık sisteminin çıkmaza girdiğini belirten Yıldız: 'Burada semptom gösterseniz dahi hastaneye gidemezsiniz. Ancak soluk almada güçlük çekmeniz halinde ambulansı çağırabilirsiniz. Onun haricinde evde kalmanız, odanızı havalandırmanız ve virüsü kendi başınıza atlatmanız tavsiye ediliyor' dedi.

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İNGİLTERE'DE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

İspanya’nın vaka sayısı geçtiğimiz hafta artış göstererek iki katına çıkarken, Belçika hükümeti ise salgın kontrol altına alınmazsa, tekrar sokağa çıkma yasağı ve tedbirlerin geri getirileceği konusunda uyardı.

Öte yandan, Almanya Halk Sağlığı Ajansı Başkanı, artan vaka sayılarından endişe duyduğu yönünde açıklamada bulundu.

İngiliz hükümetinden bir kaynağa göre ise, “Başbakan Johnson, yurt dışında gördüklerinden son derece endişe duyuyor ve aynı şeyin burada iki hafta içinde olmasından korkuyor. İnsanlar hala bir salgının ortasında olduğumuzu anlamalılar. Dükkanları açmak ve insanları tekrar işe almak için erken” dedi. Dün açıklanan sayılar, 7 günlük ortalama vaka sayısının, yüzde 28'lik bir artışla ay boyunca artmaya devam ettiğini gösterdi.

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