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Koronavirüs Brezilya, Meksika ve Hindistanda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor
DÜNYA

​Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 692 kişi yaşamını yitirdi.

  • Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 314'e, vaka sayısı da 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 883 kişide görüldü.

Ülkede 757 bin 462 kişinin de virüsten iyileştiği kaydedildi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
FOTOĞRAF 32
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
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Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
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Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
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Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
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Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
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ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
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Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
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Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
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Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
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Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
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Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
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Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.


Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bin 657'ye çıktı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 473 artarak 27 bin 121'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 805 artışla 220 bin 657'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
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Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e yükseldi.

  • Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Maymunlar koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
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Maymunlar koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
Hindistan'da pandemi hastanesinden bir grup maymun, koronavirüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı. Ülkede panik yaratan olaya ilişkin maymunlardan biri kan örnekleriyle birlikte ağacın tepesine çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı

Hindistan'da güvenlik güçlerine karşı karantina protestosu
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Hindistan'da güvenlik güçleri, iki kontrol noktasından kaçtığını iddia ettiği genci vurdu.

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