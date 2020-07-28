Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın son 24 saatte koronavirüs bilançosu: Ölümler artıyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 654 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 425'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 47 bin 704 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 483 bin 157'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 952 bin 744 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

OYNAT 00:37 Hindistan'da koronavirüs şüphelisi hastalar balık istifi vaziyette tedavi olmayı bekliyor Koronavirüs salgınının 1 milyon vaka sayısıyla en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da, sağlık altyapısı durma noktasına geldi. Bihar'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde koridor dolup taşarken, hastalar kısıtlı test ve tedavi imkanlarıyla tedavi edilmeyi bekliyor. BiP'te paylaş

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Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 618’e, vaka sayısı da 23 bin 284 artarak 2 milyon 442 bin 375’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 487 bin 654 vaka ve 21 bin 676 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 667 bin 667 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülke, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

OYNAT 00:25 Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu. BiP'te paylaş

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Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 342 artarak 44 bin 22'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vakası sayısı da 4 bin 973 artışla 395 bin 489'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 256 bin 777 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı, ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

OYNAT 00:59 Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. BiP'te paylaş

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