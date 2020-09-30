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Koronavirüs Bubonik veba yeniden hortladı Çinde ortaya çıkan Bubonik veba nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?
DÜNYA

'Bubonik veba' yeniden hortladı: Çin’de ortaya çıkan 'Bubonik' veba nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Ortaçağ döneminde ortaya çıkmış ve 25 milyon insanın ölümüne neden olan 'Bubonik veba' yeniden hortladı. Dağ sıçanı yiyen 25 yaşındaki bir kadında tespit edilen 'bubonik veba', 24 saat içinde öldürebiliyor. Yetkililer 21 bölgeden 17'sinin risk altında olduğunu belirtti. Peki 'bubonik veba' nedir? Bubonik veba belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya koronavirüs belasıyla mücadele ederken, diğer yandan da olası yeni salgın iddiaları uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

  • Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Temmuz ayında görülen ‘bubonik veba’ vakaları yeniden baş gösterdi. Tedavi edilmediği takdirde 24 saat içinde can kaybına yol açan ve ‘kara ölüm’ olarak bilinen hastalıkla ilgili bu yıl Moğolistan’da 22 şüpheli vaka tespit edildi.

Bu vakalardan altısı doğrulanırken, Hövsgöl’de 38 yaşındaki bir adam, Gobi-Altay’da 15 yaşındaki bir çocuk ve Hovd’da 42 yaşındaki bir adam olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Yaz aylarındaki vakalardan sonra dağ sıçanı yiyen 25 yaşında bir kadında bubonik veba tespit edildi.

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Risk altında 17 bölge var

Daily Star’ın haberine göre son vaka ise yine Hovd’da 25 yaşında bir kadında ortaya çıktı. Enfekte olmuş bir dağ sıçanı yedikten sonra rahatsızlanan kadına, yapılan testler sonucu ‘bubonik veba’ teşhisi kondu. Kadın ve temas halinde bulunduğu 19 kişi karantina altına alındı.

Yetkililer dördüncü seviye alarm durumuna geçtiklerini duyururken, 21 bölgeden 17’sinde ‘bubonik veba’ riski olduğu konusunda uyardı.

Aşıda işler yolunda
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Aşıda işler yolunda

Hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı

Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı.

  • Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

Salgın yeniden kontrol altında
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Salgın yeniden kontrol altında

En sık belirti ağrılı şişlik ve akıntı

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülüyor. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alıyor. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebiliyor.

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