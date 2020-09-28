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TÜRKİYE

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı

Cerrahpaşa'da tarihi gün: İlk gönüllü aşılama yapıldı

Tüm dünya genelinde koronavirüs pandemisi hızla yayılmaya devam ederken, virüsten korunmak için de aşı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.

Haber Merkezi DHA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

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