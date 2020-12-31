Çin’de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi: Yüzde 79.34 oranında başarılı oldu

Sinopharm’ın geliştirdiği inaktif aşı, söz konusu aşı adayları arasında yaygın kullanım izni alan ilk aşı oldu. Çin’de üçüncü aşama klinik deneyleri yürütülen bazı aşılar daha önce acil durum kullanım onayı almıştı. Bu kapsamda, Haziran ayının başından bu yana 4.5 milyon doz aşı kullanıldığı, sağlık çalışanları, gümrük personeli ve ülke dışına giden devlet görevlileri dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara aşı yapıldığı bildirildi.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

Diğer yandan, Çin sağlık birimleri, Çin halkının tamamına ücretsiz olarak aşı yapılmasının sağlanacağını açıkladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Covid-19 aşılarının halka ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. Çinli aşı üreticisi Sinopharm, dün yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 79,34 oranında etkiye sahip olduğunu duyurmuştu. Şirketin açıklamasında, mutasyonların aşının etkisine tesir ettiğine dair bir bulgu olmadığı kaydedilmişti. Gönüllülerin vücutlarındaki antikor seviyesinin altı ay boyunca yüksek düzeyde korunduğu bilgisi verilmişti.

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