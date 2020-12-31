Koronavirüs Çinde ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi Yüzde 7934 oranında başarılı oldu
DÜNYA

Çin’de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi: Yüzde 79.34 oranında başarılı oldu

Çin’de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi: Yüzde 79.34 oranında başarılı oldu

Çin Ulusal Medikal Ürün İdaresi Başkan Yardımcısı Chen Shifei, Sinopharm’a bağlı CNBG tarafından geliştirilen aşıya yaygın kullanım onayı verildiğini belirtti. Chen, şirket tarafından dün yayımlanan sonuçlara göre, klinik deneylerin aşının yüzde 79.34 etkili olduğunu gösterdiğini hatırlatarak, onaydan sonra da ilgili denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini söyledi. Çin’de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5’inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Sinopharm’ın geliştirdiği inaktif aşı, söz konusu aşı adayları arasında yaygın kullanım izni alan ilk aşı oldu. Çin’de üçüncü aşama klinik deneyleri yürütülen bazı aşılar daha önce acil durum kullanım onayı almıştı. Bu kapsamda, Haziran ayının başından bu yana 4.5 milyon doz aşı kullanıldığı, sağlık çalışanları, gümrük personeli ve ülke dışına giden devlet görevlileri dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara aşı yapıldığı bildirildi.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

Diğer yandan, Çin sağlık birimleri, Çin halkının tamamına ücretsiz olarak aşı yapılmasının sağlanacağını açıkladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Covid-19 aşılarının halka ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. Çinli aşı üreticisi Sinopharm, dün yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 79,34 oranında etkiye sahip olduğunu duyurmuştu. Şirketin açıklamasında, mutasyonların aşının etkisine tesir ettiğine dair bir bulgu olmadığı kaydedilmişti. Gönüllülerin vücutlarındaki antikor seviyesinin altı ay boyunca yüksek düzeyde korunduğu bilgisi verilmişti.

Beklenen aşılar geldi
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Beklenen aşılar geldi

Pfizer koronavirüs aşısı için Japonya’dan onay istedi
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Pfizer koronavirüs aşısı için Japonya’dan onay istedi

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.


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