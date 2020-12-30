Koronavirüs Çinden gelen aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi
TÜRKİYE

Çin’den gelen koronavirüs aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Çin’den gelen aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. TIR ve kamyonlara yüklenen 3 milyon doz aşı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

Haber Merkezi İHA
Çin’den Ankara’ya ulaşan aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi.
Çin’den Ankara’ya ulaşan aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı. TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

Çin’den Ankara’ya ulaşan aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin’den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50’de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu.

Çin’den Ankara’ya ulaşan aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Pekin’den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı. Buradan TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

Çin aşısı Türkiye'de
KORONAVİRÜS
Çin aşısı Türkiye'de

Çin aşısı Türkiye'de: Aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi
FOTOĞRAF 17
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Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı.
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TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin’den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50’de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu.
Title
Pekin’den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı.
Title
Buradan TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.
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Çin aşısı Türkiye'de: Aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi
Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. TIR ve kamyonlara yüklenen 3 milyon doz aşı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.


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