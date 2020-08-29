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Koronavirüs Vaka sayılarının arttığı Diyarbakırda dikkat çeken karar Düğünlerde iki polis olacak
TÜRKİYE

Diyarbakır'da koronavirüs tedbiri: Düğünlerde iki polis ya da jandarma yer alacak

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da dikkat çeken karar: Düğünlerde iki polis olacak

Koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin özellikle düğünlerde ihmal edilmesinin ardından Diyarbakır'da dikkat çeken bir karar alındı. Vaka sayılarının hızla arttığı kentte Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla artık her bir düğünde iki polis ya da jandarma da salon ya da alanda bulunacak ve katılımcıların kurallara uyup uymadığını kontrol edecek.

Haber Merkezi DHA
Düğünlere katılacak polis ya da jandarma personeli kurallara uymayanları uyarıp ceza kesebilecek.
Düğünlere katılacak polis ya da jandarma personeli kurallara uymayanları uyarıp ceza kesebilecek.

Kentte son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve 17 ilçe kaymakamı ile 17 ilçe sağlık müdürünün katılımıyla toplantı düzenlendi.

Koronavirüs yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, denetimlerin sıklaştırılması için talimat verdi.

İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekne denetimi gerçekleştirdi.
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Denetimlerde boğazdaki tekneler denetlendi. Çeşitli eğlencelerin yapıldığı teknelere çıkan ekipler, teknede bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.
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Yapılan denetimde bir tekneye çıkan ekipler, hakkında arama kararı olan 1 kişiyi gözaltına aldı.
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Polis, aracına bindirilen kişi, emniyete götürüldü.
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İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teknelere koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hakkında yakalama kararı olan bir kişi gözaltına alındı.

Koronavirüsle mücadelede filyasyon ve izolasyon ekiplerinin önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, hem pozitif vakalar hem de bu vakalarla temaslıların takibinin kaymakamların öncelik konusu olduğunu söyledi.

Çalışmaların günlük olarak raporlanmasını istedi.

DÜĞÜNLERE İKİ POLİS YA DA JANDARMA

Vali Karaloğlu, bundan sonraki süreçte ise düğünlerde 2 polis ya da jandarmanın görevlendirileceğini bildirdi. Taziyeler için de vatandaşları bilgilendirecek imamların da görev alacağı ekipler, kurulabileceğini belirtti.

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Sosyal medyada büyük tepki toplayan düğüne 82 bin lira ceza!

Ankara alarm veriyor: İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
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İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Ankara'daki koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​
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Ankara alarm veriyor: İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği son günlerde riskler de artmaya başladı. Ankara'da ise tablo pek iç açıcı değil. Sağlık Bakanlığı tarafından başkentteki koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm ilçelerdeki koronavirüs vaka ve risk durumları ortaya çıktı. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Ankara'daki koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...


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