Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da dikkat çeken karar: Düğünlerde iki polis olacak

Düğünlere katılacak polis ya da jandarma personeli kurallara uymayanları uyarıp ceza kesebilecek.

Kentte son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve 17 ilçe kaymakamı ile 17 ilçe sağlık müdürünün katılımıyla toplantı düzenlendi.

Koronavirüs yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, denetimlerin sıklaştırılması için talimat verdi.

FOTOĞRAF 9 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekne denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde boğazdaki tekneler denetlendi. Çeşitli eğlencelerin yapıldığı teknelere çıkan ekipler, teknede bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Yapılan denetimde bir tekneye çıkan ekipler, hakkında arama kararı olan 1 kişiyi gözaltına aldı. Polis, aracına bindirilen kişi, emniyete götürüldü. İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teknelere koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hakkında yakalama kararı olan bir kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Koronavirüsle mücadelede filyasyon ve izolasyon ekiplerinin önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, hem pozitif vakalar hem de bu vakalarla temaslıların takibinin kaymakamların öncelik konusu olduğunu söyledi.

Çalışmaların günlük olarak raporlanmasını istedi.

DÜĞÜNLERE İKİ POLİS YA DA JANDARMA

Vali Karaloğlu, bundan sonraki süreçte ise düğünlerde 2 polis ya da jandarmanın görevlendirileceğini bildirdi. Taziyeler için de vatandaşları bilgilendirecek imamların da görev alacağı ekipler, kurulabileceğini belirtti.

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