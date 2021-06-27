Koronavirüs DSÖden Delta varyantı uyarısı İki doz aşı olsanız da risk yüksek
DÜNYA

DSÖ’den Delta varyantı uyarısı: İki doz aşı olsanız da risk yüksek

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken dünyada Delta varyantı endişesi artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
DSÖ’den Delta varyantı uyarısı: İki doz aşı olsanız da risk yüksek
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Hindistan'da salgınının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan 'Delta' varyantı yayılımını sürdürüyor. Salgın ile ilgili çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta varyantını 'endişe verici' kategorisinde değerlendirmeye aldı. DSÖ, Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal koronavirüsten çok daha hızlı yayıldığını açıkladı.

"İKİ DOZ AŞIYA GÜVENMESİNLER"

DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao da konuya ilişkin açıklama yaptı. CNBC’de yer alan haberde Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” ifadelerini kullandı.

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"TEK BAŞINA KORUMA SAĞLAMIYOR"

Aşının tek başına koruma sağlamadığını vurgulayan Dr. Simao, “İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir.” dedi.

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