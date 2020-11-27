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Koronavirüs Düğünden önce yaptırdığı test negatif çıkmıştı 4 gün sonra koronavirüsten öldü
TÜRKİYE

Düğünden önce yaptırdığı test negatif çıkmıştı: 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Düğünden önce yaptırdığı test negatif çıkmıştı: 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Adana’da testi negatif çıktıktan iki gün sonra Muttalip Bayram (30) ile evlenen Özlem Özcan (28), düğünden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özlem Özcan’ın amcasının oğlu Yakup Özcan (25), koronavirüs salgınına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirterek, "4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Özlem Özcan ve Muttalip Bayram'ın mutluluğu yarım kaldı.
Özlem Özcan ve Muttalip Bayram'ın mutluluğu yarım kaldı.

Adana'da yaşayan ve özel bir şirkette ön muhasebeci olan Özlem Özcan, lise döneminden okul arkadaşı olan Muttalip Bayram ile bir süre önce nişanlandı. Düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirleyen çift o güne kadar hazırlıklarını sürdürdü. 20 Kasım günü kendini kötü hisseden Özlem Özcan, ertesi gün özel bir hastaneye giderek, tedavi oldu. Burada koronavirüs taraması için kan testi veren ve tomografi çektiren genç kadın, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine evine döndü. Test sonuçlarının negatif çıkmasından dolayı düğünü iptal etmeyen çift, 22 Kasım günü kentteki bir düğün salonunda pandemi kuralları gözetilerek bir saat süren bir tören ile dünyaevine girdi.

İKİ GÜN SONRA FENALAŞTI

Düğününden iki gün sonra Muttalip Bayram, ağrı ve şikayetleri artan eşini ertesi gün Adana Çukurova Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla genç kadın tedaviye alındı. Doktorların incelemesi sonrası virüsün Özlem Özcan’ın akciğerlerine indiği tespit edildi. 25 Kasım günü yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Düğününden 4 gün sonra ölen Özcan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

EŞİ CENAZEYE KATILAMADI

Yapılan işlemlerin ardından genç kadının cenazesi pandemi kuralları göz önüne alınarak Buruk Mezarlığı’na getirildi. Kızını düğününden 4 gün sonra kaybeden acılı baba Hasan Özcan (62) ve anne Ayşe Özcan (61) cenazede ayakta durmakta zorlandı. 4 günlük eşini kaybeden Muttalip Bayram ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra karantinada olduğu için cenazeye katılamadı. Özlem Özcan’ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

‘GELİNLİKLE GÖNDERDİK KEFENLE ALDIK’

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını ve hala inanamadıklarını belirten Özlem Özcan’ın amcasının oğlu Yakup Özcan, kuzenine yapılan test sonucunun negatif çıkmasıyla düğünü yapmaya karar verdiklerini söyledi. Düğün günü kuzenin çok mutlu olduğunu fakat 2 gün sonra kötüleştiği haberini aldıklarını ifade eden Yakup Özcan, “4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık. Herkesin bu salgına karşı önlemini almasını istiyorum. O kadar acı ki.

‘Gelinlik giymek hayalim’ derdi hep. Hayalini gerçekleştirdi ama hayat onu aramızdan kopardı.

Düğün günü ‘güzel günler göreceğiz’ demişti. Olmadı” diye konuştu.

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