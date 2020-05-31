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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 370 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 370 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bini aştı. En fazla can kaybı ABD'de görülürken bu ülkeyi İngiltere, İtalya, Fransa, Brezilya gibi ülkeler takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bin 413'e, vaka sayısı ise 6 milyon 144 bin 980'e ulaştı.

En fazla can kaybı ABD'de

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin 529 kişiyle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 834 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 453 ile Belçika, 9 bin 415 ile Meksika, 8 bin 600 ile ba, 7 bin 734 ile İran, 7 bin 73 ile Kanada, 5 bin 951 ile Hollanda, 5 bin 185 ile Hindistan, 4 bin 634 ile Çin ve 4 bin 555 ile Rusya izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler:

  • "Türkiye (4 bin 515), İsveç (4 bin 395), Peru (4 bin 331), Ekvador (3 bin 334), İsviçre (1919), İrlanda (1651), Endonezya (1573), Portekiz (1396), Pakistan (1395), Romanya (1259) ve Polonya (1061).”

Ne olmuştu?

  • Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 2 milyon 726 bin 918 kişi iyileşirken, 3 milyon 47 bin 649 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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