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DÜNYA

Dünya iyileşiyor: Koronavirüs salgınında 2,7 milyon kişi iyileşti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 700 bini aştı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 94 bin 706'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 368 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 701 bin 360 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (523 bin 62), İspanya (196 bin 958), Brezilya (193 bin 181), Rusya (167 bin 469), Almanya (164 bin 900), İtalya (155 bin 633), Türkiye (126 bin 984), İran (116 bin 827), Hindistan (86 bin 896) ve Çin (78 bin 302) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 94 bin 706'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 368 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

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