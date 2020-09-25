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Koronavirüs Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 24 milyonu aştı. Öte yandan ülkemizde ise koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşen sayısı 273 bin 282'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 24 milyon 48 bin 380 kişi iyileşti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı
  • En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (4 milyon 812 bin 155), ABD (4 milyon 458 bin 218), Brezilya (4 milyon 23 bin 789), Rusya (934 bin 146) ve Kolombiya (674 bin 961) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 273 bin 282 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde 32 milyonu geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyonu geçerken 989 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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