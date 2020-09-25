Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti

Hayat

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun 4 eseri artık Arapça

İnsan derinliğini araştırarak, taşradan şehre bakan bir bakış açısıyla hikayeler kaleme alan çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle değer görülen usta yazarın, "Kapıları Açmak", "Ya Tahammül Ya Sefer", "Yoksulluk İçimizde" ve "Uzun Hikaye" kitapları Arapça'ya çevrilen eserleri.