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Koronavirüs Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı
DÜNYA

Ekonomi haberleri: Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı

ABD'li teknoloji şirketi Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. Google'ın söz konusu kararının yaklaşık 200 bin çalışanı etkileyecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD basınında yer alan haberlere göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai konuya ilişkin şirket çalışanlarına bir e-posta gönderdi.

Pichai, "Ofiste olması gerekmeyen görevler için küresel gönüllü evden çalışma seçeneğimizi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Evden çalışma deneyimlerinden hala çok şey öğrendiklerini belirten Pichai, bu deneyimden öğrendiklerinin Google'ın gelecek çalışma yaklaşımında kullanılacağını kaydetti.

Google'ın söz konusu kararının yaklaşık 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanın hemen hemen tamamını etkileyeceği belirtiliyor.

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